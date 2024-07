Carpinteiro que teve seu crânio afundado por estaca de madeira deixa o CTI do hospital

O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, atingido por uma estaca de madeira na cabeça enquanto trabalhava em Mangaratiba no dia 10, deixou o CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada Fluminense. O homem foi transferido para a enfermaria e está sendo acompanhado por neurocirurgiões.

De acordo com o boletim médico emitido pela unidade, Vitor respira sem ajuda de aparelhos, responde a estímulos e consegue mexer seus membros espontaneamente. Em relação ao quadro neurológico, o jovem apresenta uma progressiva melhora, mas não tem previsão para receber alta.

Na quarta feira (10) dia do acidente, o carpinteiro passou por uma cirurgia para a retirada do pedaço de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio. Segundo a unidade, o procedimento foi realizado sem intercorrências.

O coordenador da neurocirurgia do hospital, Vinícius Zogbi, informou que a estaca tinha 40cm e perfurou 6cm do lóbulo frontal direito de Vitor. Segundo ele, o pedaço de madeira não atingiu estruturas importantes do cérebro e o homem teve pouca perda de massa encefálica.

A equipe médica informou que entre seis á oito meses após a recuperação, Vitor terá que passar por uma nova cirurgia para reconstruir o crânio e implantar uma prótese, já que o osso foi fraturado em vários pedaços.