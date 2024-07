Primeiras cédulas da família do Real vão sair de circulação

O Banco Central determinou o fim da circulação das primeiras cédulas da família do Real. No entanto, a nota não deixará de ter valor. Com isso, a população pode continuar utilizando as cédulas de forma normal nas suas transações.

A Instrução Normativa BCB Nº 488 estabelece que os bancos serão os responsáveis pelo recolhimento das cédulas. Depois de receber as notas, as instituições financeiras deverão encaminhá-las para a autoridade monetária para efetuar a troca pelas novas. Entre as notas a serem recolhidas está a de 10 reais em polímero comemorativa aos 500 anos do descobrimento do Brasil.

A primeira família do Real foi lançada em 1994, quando substituiu o Cruzeiro Real. Segundo o Banco Central, as cédulas antigas correspondem, hoje, cerca de 3% das notas que circulam no país.

A decisão de recolhimento acontece pois as cédulas possuem um tempo de vida útil que interfere nas condições físicas. Cédulas em condições não adequadas à circulação geram dificuldades logísticas para toda a cadeia de execução dos serviços de meio circulante e também dificultam o reconhecimento de seus elementos de segurança por parte da população.