Presidente da Itália chega ao Brasil para reunião com Lula

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira (15) para se encontrar com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). A visita marca a primeira vez em 24 anos que um chefe de Estado italiano vem ao país.

Mattarella foi recebido no Palácio do Planalto, onde participa de uma reunião com Lula. O encontro deve marcar a assinatura de acordos entre as duas nações. além disso, também é esperado que os dois conversem sobre a relação entre os países, sobre o G20 e sobre a "Aliança Global contra a Fome e a Pobreza", projeto que o presidente brasileiro planeja lançar em breve.

Entre os acordos, os governantes devem, ainda, celebrar parcerias entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de Turim, além de um acordo de reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação nos dois países. O Itamaraty vai oferecer um almoço especial para o líder italiano.



A visita de Mattarello acontece no ano em que o Brasil celebra 150 anos da imigração italiana no país. Além de Brasília, o presidente europeu deve aproveitar a viagem para visitar Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.