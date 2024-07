Merendeira atingida por panela de pressão segue internada sem previsão de alta

A merendeira Priscila Araújo Barbosa, de 31 anos, segue internada e tem o estado de saúde considerado estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (15). Priscila teve a mandíbula dilacerada após ser atingida por uma panela de pressão enquanto preparava comida para uma festa julina escolar. No último sábado (13), a merendeira deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e, de acordo com relatos de parentes, precisou passar por uma cirurgia de seis horas, onde foi submetida a uma traqueostomia. Ainda não há previsão de alta.

Já no quarto, a irmã, Juliana Araújo, contou ao GLOBO como a merendeira passou o primeiro final de semana fora do CTI e descreveu seu processo de recuperação, que conta com uma equipe de médicos, bucomaxilos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

"Ontem tentaram ocluir a cânula de traqueostomia para tentar tirar e ela voltar a respirar sozinha, porém ela não conseguiu. Segue nos cuidados do hospital, ainda se alimentando por uma sonda que vai do nariz ao estômago e respirando pela traqueostomia. Para colocar os dentes perdidos, terá de esperar no mínimo seis meses pelo inchaço causado pelo pino, parafusos e fio de aço que colocaram na cirurgia de emergência. Para mastigação não tem previsão", contou a irmã de Priscila.



Ainda segundo a irmã, a merendeira se queixa de dores e falta de ar, por meio de um bloco de notas.

"É por períodos, tem momentos ruins e outros melhores. Ela se queixa de dor e falta de ar escrevendo em um bloco de notas. Ela está sempre preocupada com o barulho da traqueostomia, porque quando está alto é sinal que tem que aspirar e dói muito", explicou.



Em nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a direção do HEGV "informa que, de acordo com o último boletim médico, o estado de saúde da paciente é estável".

O acidente ocorreu na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, na Zona Norte, quando funcionários preparavam quitutes na cozinha da unidade para uma festa julina quando a panela se rompeu. Além de Priscila, um segundo cozinheiro, identificado como Luiz Paulo Soares do Nascimento, de 51 anos, também ficou ferido e foi levado para o mesmo hospital, mas já teve alta. Um terceiro merendeiro, que não teve a identidade revelada e estava no local no momento do incidente, não se feriu.