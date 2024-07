Justiça expede mandado de prisão para influenciador que atropelou e matou homem no Recreio

No último domingo (14), o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o influenciador Vitor Vieira Belarmino, acusado de atropelar e matar Fábio Troshiro Kikuta, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Segundo testemunhas, a vítima caiu dentro do veículo conversível do influenciador. Em seguida, o suspeito e as outras pessoas que estavam com ele no carro retiraram o corpo do homem e fugiram do local. As testemunhas também afirmaram que o grupo jogou copos de bebidas para fora do carro após o acidente. Câmeras de segurança do local registraram o momento do atropelamento e indicam que Vitor estaria acima da velocidade permitida.



Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) informaram que a perícia realizada no carro encontrou vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado dentro do veículo.



A investigação ainda está em andamento. A Polícia Civil informou que a perícia foi chamada ao local e que a prisão do condutor do carro foi solicitada pela autoridade policial e aceita pela justiça. Os policiais estão realizando diligências para localizar e prender o suspeito.