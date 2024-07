Acidente em Itaipuaçu deixa motorista ferido

Um acidente de trânsito deixou um motorista gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (15) em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Segundo testemunhas, o automóvel que ele conduzia colidiu de frente com um poste de energia elétrica na Estrada de Itaipuaçu por volta das 6h. A vítima segue internada.

Não foram divulgados detalhes sobre o momento do acidente. De acordo com relatos, o condutor teria perdido o controle da direção próximo ao loteamento Chácara de Inoã e acabou saindo da pista. Agentes do Corpo de bombeiros e do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Itaipuaçu foram acionados.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, em estado grave.

