Ônibus pega fogo na Zona Oeste do Rio

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (15), na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. O incêndio foi provocado por uma pane elétrica no veículo, que já estava trafegando pela região no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado por volta das 6h46. Às 7h30, as chamas já haviam sido controladas. O veículo foi retirado do local e, de acordo com a Rio Ônibus, será periciado para apuração da origem do problema.

Uma faixa da pista da Praça da Bandeira, no sentido Centro, precisou ficar interditada. Além dos bombeiros, agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Polícia Militar atuam no local.

