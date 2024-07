Câmera flagra pouso de emergência de monomotor na Praia de Itaipuaçu

Na tarde da última quarta-feira (10), um monomotor fez um pouso emergencial na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O ocorrido foi registrado por câmeras do Centro Integrado de Ordem e Segurança Pública da cidade.

Nas imagens, é possível perceber a aeronave descendo, fazendo uma manobra de retorno e se chocando com a areia da praia. Com o impacto causado, ela sobe um pouco e depois derrapa por alguns metros na areia.





Vídeo mostra momento do pouso de emergência de aeronave na Praia de Itaipuaçu

Autor: Reprodução

Três pessoas estavam a bordo da aeronave: o piloto, um empresário e o presidente da OAB do Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho. José Carlos tratou a situação como "um grande milagre." O voo saiu do Espírito Santo, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ao se aproximar de Maricá, a aeronave apresentou falhas e, segundo os passageiros, o motor desligou no ar.

Os peritos do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados na noite de quarta (10) e realizaram as primeiras análises. A equipe retornou na manhã desta quinta (11) para coletar novos materiais. O avião está sendo desmontado para ser encaminhado ao município de Vila Velha, no Espírito Santo.