Avião monomotor faz pouso forçado na praia de Itaipuaçu

Um avião monomotor precisou fazer um pouso de emergência, na tarde desta quarta-feira (10), na Praia de Itaipuaçu, na cidade de Marica.

Segundo informações, a bordo do avião estava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, um cliente dele e o piloto. Em uma publicação nas redes sociais, Rizk disse que todos estão bem.

O presidente da OAB seguia do Espírito Santo para o Rio, onde teria uma reunião nesta quinta-feira.

Ainda de acordo com Rizk, ao voar sobre o mar de Maricá, o avião "desligou" e não voltou a funcionar. O piloto conseguiu planar até a praia, onde foi realizado o pouso de emergência.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local.

Ainda não se sabe o que causou a pane no avião.