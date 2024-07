Shopping em Icaraí segue interditado após desabamento

Área do "Shopping das Galinhas" desabou no último domingo (07) - Foto: Layla Mussi

Área do "Shopping das Galinhas" desabou no último domingo (07) - Foto: Layla Mussi

Quatro dias após sofrer um desabamento parcial, o Centro Comercial Icaraí, na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, em Niterói, segue interditado. Nesta quinta-feira (10), comerciantes e lojistas que trabalham no local, conhecido popularmente como "Shopping das Galinhas", se reuniram no endereço para uma manifestação cobrando a reabertura do local.

Segundo os comerciantes, escombros deixados pela queda de parte da estrutura no domingo (07) seguem no terceiro andar do edifício, que foi interditado pela Defesa Civil. Como os restos não foram removidos do local, o prédio ainda não recebeu autorização para reabertura total. No início da tarde, pessoas que trabalham no empreendimento fecharam o trânsito na Rua Ator Paulo Gustavo para protestar contra a demora na reabertura do centro comercial.

Leia também:

• Professora é brutalmente agredida por casal após discussão de trânsito

• Ranking indica os bairros mais valorizados de Niterói; Confira

Procurada, a Defesa Civil não chegou a responder sobre a situação do edifício até o momento da publicação desta matéria, que será atualizada em caso de retorno.



O desabamento aconteceu no terceiro andar, área privada do Centro Comercial, que havia passado obras recentemente. Não foi informado o motivo dos reparos. Toda a área segue isolada e ainda não há previsão de retorno às atividades.