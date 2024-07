Ranking indica os bairros mais valorizados de Niterói; Confira

Um ranking feito pelo Sindicato da Habitação do Rio (Secovi), mostrou, recentemente, quais são os 20 bairros mais valorizados da cidade de Niterói. Segundo o estudo, que analisou o mês de junho e as regiões com mais de 100 imóveis ofertados, Camboinhas lidera o ranking com o metro quadrado residencial (m²) para venda fechando em R$ 10.428.

Em segundo lugar na lista aparece Charitas, com R$ 10.097 e, em terceiro, Piratininga, com R$ 9.901. Na quarta e quinta posições, respectivamente, estão São Francisco, R$ 8.437, e Boa Viagem, com R$ 8.093. Confira a lista completa:

Tabela Secovi Rio com os 20 bairros mais valorizados de Niterói | Foto: Divulgação

