IFRJ publica edital para 815 vagas nos cursos de Graduação

O IFRJ publicou o edital referente ao Processo Seletivo Discente visando a seleção de candidatos para o preenchimento das vagas dos cursos de graduação, ofertados pelo instituto, para o 2º semestre do ano letivo de 2024, utilizando, exclusivamente, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições anteriores dos anos de 2019 ou 2020 ou 2021 ou 2022 ou 2023.

Serão disponibilizadas 815 vagas, em diferentes cursos e campus, conforme descrito no edital. Os candidatos deverão optar pela modalidade Ampla Concorrência (AC) ou Ação Afirmativas (AA), sendo que as mesmas são distribuídas conforme estabelecido pela legislação vigente.

As inscrições serão recebidas exclusivamente por meio do preenchimento de um formulário de inscrição eletrônico. Para preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico, o candidato deverá assinalar sua opção de vaga pela Ampla Concorrência ou pela Ação Afirmativa, dentre as modalidades previstas no item 3 do edital.



O candidato só poderá efetuar uma única inscrição, devendo optar por uma modalidade, dentre as vagas disponibilizadas no item 4 e depois de concluída a inscrição, não poderá modificar essas opções. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital, acessível através deste link. O formulário de inscrição também estará acessível no mesmo link, a partir do dia 29 deste mês, até o dia 18 de agosto.