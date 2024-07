Três marcas de pão de forma contém álcool suficiente para reprovar no bafômetro; Confira!

A pesquisa, que analisou 10 marcas, encontrou níveis de etanol que, em alguns casos, podem levar o motorista a soprar acima do limite legal no bafômetro - Foto: Reprodução/ internet

A pesquisa, que analisou 10 marcas, encontrou níveis de etanol que, em alguns casos, podem levar o motorista a soprar acima do limite legal no bafômetro - Foto: Reprodução/ internet

Um estudo recente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) revelou a presença de teor alcoólico acima do esperado em diversas marcas de pão de forma popularmente consumidas no Brasil. A pesquisa, que analisou 10 marcas, encontrou níveis de etanol que, em alguns casos, podem levar o motorista a soprar acima do limite legal no bafômetro.

A Proteste alerta que o consumo de duas fatias de pão de forma das marcas Visconti, Bauducco e Wickbold 5 Zeros pode, em alguns indivíduos, gerar resultados acima do limite de 0,04 mg/L no bafômetro, caracterizando infração gravíssima e até crime de trânsito.

As demais marcas analisadas (Wickbold Sem Glúten, Wickbold Leve, Panco, Seven Boys, Wickbold e Plusvita) também apresentaram teor alcoólico, mas em níveis considerados inferiores ao risco de autuação.

Entendendo o álcool no pão:

A presença de álcool no pão é um subproduto natural da fermentação, mas geralmente evapora durante o processo de cozimento. No entanto, a indústria utiliza álcool etílico diluído como conservante para aumentar a vida útil do produto e prevenir o crescimento de mofo. Essa prática, embora comum, eleva o teor alcoólico final do pão.

No Brasil, a legislação obriga que bebidas com teor de etanol acima de 0,5% sejam classificadas como alcóolicas. Ou seja, um volume muito menor do que o encontrado nos pães.

Confira a nota das marcas:

• Bauducco e Visconti (0,59- quantidade de álcool em porção de duas fatias)

A Pandurata Alimentos, responsável pela fabricação dos produtos Bauducco e Visconti, esclarece que adota rigorosos padrões de segurança alimentar em todo seu processo produtivo e na cadeia de fornecimento. A empresa possui a certificação BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), reconhecida como referência global em boas práticas na indústria alimentícia, e segue toda a legislação e regulamentações vigentes.

• Panco

A Panco é uma empresa com mais de 70 anos de presença no mercado brasileiro e que sempre teve sua atuação pautada pela conduta ética e compromisso com a qualidade de seus produtos, bem como com a saúde e segurança de todos os seus públicos.

A companhia atesta a adoção de práticas totalmente alinhadas aos mais rigorosos padrões de mercado e o cumprimento de todas as normas e legislações específicas vigentes para a produção de alimentos. Para assegurar esses padrões, a companhia possui rígidos controles de qualidade (internos e envolvendo fornecedores externos), além de estabelecer mecanismos criteriosos de homologação de seus fornecedores de matérias-primas.

A respeito do estudo da Proteste, a Panco informa que não foi notificada em nenhum momento pela responsável pelo levantamento, desconhecendo, portanto, sua metodologia. Além disso, esclarece que não utiliza etanol na fabricação do pão, mas que ele pode resultar do processo de fermentação, sendo que os resíduos não intencionais são aceitos pelas normas e legislações vigentes.

A empresa reitera o seu compromisso com a qualidade de seus produtos e está empenhada em realizar análises complementares para entender os pontos levantados e avaliar a necessidade de eventuais adaptações em seus processos.

A Panco também esclarece que seus produtos chegam, nas grandes lojas, até no máximo 48 horas depois de produzidos, garantindo a maciez, frescor e sabor que os consumidores merecem.

• Wickbold ( 0,45 -Quantidade de álcool em porção de duas fatias)

O Grupo Wickbold, que detém a marca de mesmo nome e a Seven Boys, reforça que todas as receitas de produtos, assim como todas as áreas da empresa, seguem protocolos de segurança e qualidade, com o mais alto teor de controle, bem como cumpre toda a legislação vigente, dentro dos parâmetros impostos pelas normas estabelecidas. Como a fabricante não foi notificada sobre o referido estudo e a metodologia utilizada, não é possível qualquer manifestação sobre ele. Contudo, após ter acesso ao mesmo e a metodologia empregada, poderá prestar os esclarecimentos que se fizerem

Quantidade de álcool encontrada em pães de Forma

Bauducco 1,17



Visconti 3,37

Panco 0,51

Plus Vita 0,16

Seven Boys 0,50

Wickbold 5 zeros 0,89

Wickbold Leve 0,52

Wickbold SG 0,66

Wickbold 0,35

Pulmann 0,05

Fonte: Proteste