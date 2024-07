Acidente na RJ-104 deixa dois feridos e causa lentidão no trânsito

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) - Foto: Reprodução

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) - Foto: Reprodução

Uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), nas proximidades do Baldeador, na Zona Norte de Niterói, nesta quinta-feira (11).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi chamado ao local por volta das 7h40. Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O acidente aconteceu no meio da pista sentido Niterói. Por causa da colisão, as motos ficaram uma por cima da outra e isso resultou em um trânsito com lentidão.