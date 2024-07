Pesquisa encontra álcool em pães de forma encontrados em supermercados no Brasil

Através de um estudo publicado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como Proteste, foi apontado que algumas marcas famosas de pão de forma possuem um alto teor alcóolico. Em três marcas, a quantidade presente de álcool poderia levar os motoristas ao flagrante por embriaguez nos testes do bafômetro.

A pesquisa avaliou 10 marcas de pão de forma vendidas em supermercados pelo Brasil. Pulmann, Visconti, Bauducco, Wickbold 5 zeros, Wickbold sem glúten, Wickbold leve, Panco, Seven Boys, Wickbold e Plusvita. Através das análises, os pesquisadores perceberam que 6 seriam considerados alimentos alcóolicos se houvesse essa classificação. No produto analisado da Visconti, por exemplo, a porcentagem de álcool encontrada foi de 3,37%. Já na Bauducco, a porcentagem foi de 1,17%. No Brasil, a legislação exige que bebidas com teor de etanol acima de 0,5% sejam classificadas como alcóolicas. Ou seja, um volume muito menor do que o encontrado nos pães.

Confira a quantidade de álcool encontrada em cada uma das marcas: Visconti 3,37%; Bauducco 1,17%; Wickbold 5 zeros 0,89%; Wickbold SG 0,66%; Wickbold Leve 0,52%; Panco 0,51%; Seven Boys 0,50%; Wickbold 0,35%; Plus Vita 0,16%; Pulmann 0,05%.

Pela lei, um teste do bafômetro não pode passar de 0,04 mg/l. De 0,05 mg/l a 0,33mg/l é considerada infração gravíssima e acima disso crime de trânsito. Na pesquisa, a associação analisou o risco de um motorista ultrapassar o limite no teste depois de comer duas fatias de pão. Três marcas representaram risco.