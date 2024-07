Novidade no Vasco: Philippe Coutinho é a mais nova contratação do clube

Philippe Coutinho é anunciado como a mais nova contratação do clube. O jogador já atuou na base do Cruz-Maltino e agora retorna ao time depois de 14 anos.

É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta”, contou Coutinho.

O contrato assinado entre o meia-atacante e o Vasco terá validade até o meio de 2025. A volta de Coutinho se dá por meio de empréstimo ao Aston Villa, da Inglaterra. Até junho de 2026 o atleta manterá vínculo com o time inglês. Durante os jogos, o jogador irá usar a camisa de número 11.



Por cerca de dois meses houve a negociação para a contratação de Coutinho. Quando questionado nos últimos dias sobre o assunto, Pedrinho, presidente do Vasco, apresentava cautela , porém demonstrava otimismo.

A chegada do meia-atacante ocorreu em maio, e na época quando era perguntado sobre as negociações com o clube, deixava claro que tinha intenções de retornar.

A carreira de Coutinho começou justamente no Vasco, e em 2008 seu passe foi vendido para o Inter de Milão, na Itália. O valor da venda chegou a 3,8 milhões de euros, que na cotação da época representava o valor de R$10 milhões.

A última vez que Coutinho defendeu a camisa do Cruz-Maltino foi em junho de 2010. Ele deu a Deus assim que completou 18 anos.

Ao longo dos anos, Coutinho atuou em vários clubes da europa como o Inter de Milão, da Itália, o Espanyol, da Espanha, o Liverpool, da Inglaterra, o Barcelona, da Espanha e o mais recente o Aston Village, na Inglaterra. Além desses clubes europeus, ele também defendeu a camisa do Al-Duhail, do Qatar.

Mas seu sucesso não ficou voltado apenas para os clubes estrangeiros, pois Coutinho jogou na seleção brasileira, onde atuou na Copa do Mundo em 2018 e ganhou no ano seguinte a Copa América.