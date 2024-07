Homens se envolvem em confusão de trânsito em Icaraí, Niterói

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), mostra um morador de um prédio, que estaria localizado na Rua Mem de Sá, em Icaraí, Niterói, agredindo um motorista que estacionou seu carro de frente ao portão de garagem do condomínio.

Conforme as imagens da câmera de segurança, um homem para o seu automóvel, uma Fiat Uno, em frente a garagem do prédio, mas segue dentro do carro. Um tempo depois, um outro homem chega de moto, entra no condomínio, mas reclama com o motorista por ele estar parado em local proibido.

O motorista do carro, então, sai do veículo, discute com o motoqueiro e acaba levando dois socos no rosto. Ele cai, aparentemente desacordado, enquanto o suposto morador entra novamente no prédio.

Com o fim da gravação, não é possível saber se o homem precisou de atendimento médico.

De acordo com as leis de trânsito, parar em frente a garagem constitui infração média com pena de multa no valor de R$ 130,16 e a perda de quatro pontos na carteira.