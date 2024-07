Astronautas presos no espaço seguem aguardando autorização para retornar à Terra

Nesta quarta-feira (10), os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, ambos ex-pilotos de teste da Marinha dos Estados Unidos e atualmente funcionários da Nasa, falaram pela primeira vez, em transmissão ao vivo, que estão bem confiantes em um retorno seguro para a Terra, mesmo com os problemas enfrentados pela nave Starliner, da Boeing, desde o lançamento em 5 de junho.

A primeira missão tripulada da nave à Estação Espacial Internacional, que estava prevista para durar por volta de 8 dias, foi estendida devido a falhas nos propulsores e vazamentos de hélio. Atualmente, não há uma data definida para o retorno da nave.

Segundo Butch Wilmore, comandante da missão, eles confiam nos testes: "Nós confiamos que os testes que estamos realizando são aqueles que precisamos fazer para obter as respostas corretas e nos fornecer os dados necessários para voltar para a Terra". Suni Williams, piloto da espaçonave disse estar otimista: "Eu tenho um pressentimento muito bom no coração de que a espaçonave nos trará de volta para casa sem problemas."

A Nasa afirmou, em 26 de junho que seus astronautas estavam literalmente "presos" no Espaço e que o adiamento de sua partida da ISS é necessário para uma completa avaliação dos problemas técnicos da Starliner. As origens dos problemas estão no módulo de serviço da Starliner, uma seção da nave que é descartada durante o retorno à Terra. Por conta disso, esses problemas técnicos precisam ser revisados enquanto a nave está no espaço ainda.



Wilmore e Williams são a primeira tripulação a voar na Starliner, que a Nasa e a Boeing esperam certificar para viagens regulares à ISS - um papel que a SpaceX de Elon Musk vem desempenhando nos últimos quatro anos.

Antes do lançamento, já se sabia que havia um vazamento de hélio afetando a Starliner. Embora não seja combustível, o hélio fornece pressão para o sistema de propulsão. Durante o voo, no entanto, surgiram outros vazamentos. Problemas iniciais com novas espaçonaves não são incomuns. O programa do Ônibus Espacial em seus primeiros dias enfrentou seus problemas, assim como o programa Dragon da SpaceX no início dos anos 2010.

A Starliner é apenas o sexto tipo de nave espacial construída nos EUA a transportar astronautas da Nasa, seguindo os programas Mercury, Gemini e Apollo nas décadas de 1960 e 1970, o Ônibus Espacial de 1981 a 2011, e a Crew Dragon da SpaceX a partir de 2020.