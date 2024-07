Banco Central confirma vazamento de dados pessoais vinculados a mais de 39 mil chaves Pix

Um vazamento de dados expôs informações pessoais vinculadas a mais de 39 mil chaves Pix nesta quarta-feira (10). Segundo o Banco Central (BC), todas as contas afetadas eram cadastradas na plataforma de carteira digital 99 Pay. A instituição confirmou que o vazamento não chegou a expor senhas, mas revelou nomes completos, CPFs, bancos, agências e números de conta dos usuários afetados.

Ao todo, foram 39.088 chaves Pix atingidas. De acordo com o BC, "falhas pontuais" no funcionamento do sistema da 99 Pay teriam provocado o incidente. Os clientes que tiveram dados expostos serão comunicados exclusivamente através do aplicativo 99 Pay ou pelo internet banking da instituição financeira relacionada. Para fins de segurança, BC e instituições não usarão aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações e saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", informou, em comunicado, o BC.

Em nota, a 99 Pay lamentou o ocorrido e confirmou que "um número reduzido de chaves Pix foi indevidamente acessado em um incidente recente de segurança, já sanado". A empresa disse estar à disposição para orientar usuários e reforçou o "compromisso com a segurança, a privacidade de dados e o combate às fraudes digitais como prioridade em todas as operações".

O episódio desta terça (10) marca o sexto vazamento de dados vinculados ao sistema Pix em 2024. Ao todo, mais de 158 mil chaves Pix já foram vazadas desde o início do ano. Em todos os incidentes, apenas informações cadastrais foram expostas, sem vazamento de dados sensíveis como senhas e saldos bancários.