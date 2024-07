Onda de calor nos EUA mata bebê durante passeio

Uma criança, de apenas quatro meses, morreu por conta das altas temperaturas na região Oeste do Estados Unidos. A bebê estava passeando com os pais e a irmã em um lago no estado do Arizona quando acabou passando mal de calor. O episódio aconteceu no último dia 4 de julho, na semana em que a temperatura da região chegou a registrar 48,8°C.

Segundo a revista "People", Tanna Rae Wroblewski foi levada às pressas para um hospital na região e chegou a se transferida de helicóptero para uma unidade especializada, mas acabou não resistindo. A causa exata da morte ainda não foi divulgada, mas, segundo a emissora americana "News 12", acredita-se que o calor tenha provocado o mal estar que terminou em óbito.

A família iniciou uma campanha de arrecadação online para ajudar a custear os gastos com o funeral.

A temperatura na ocasião ultrapassou o recorde de calor na região, que era de 48,3ºC em 1985. O país tem enfrentado uma das mais intensas ondas de calor de sua história. Dois dias após a morte da bebê, um motociclista também morreu após passar mal com o calor na Califórnia, também no estado do Arizona. Na ocasião, a temperatura chegou a 53ºC na região.

As altas temperaturas na região seguem a tendência de calor em todo o mundo. Uma pesquisa recente do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia, previu que o ano de 2024 pode se tornar o ano mais quente de todos os tempos. No ano passado, uma outra pesquisa revelou que 2023 ultrapassou todos os recordes de temperatura registrados desde meados do século XIX.