2024 pode se tornar ano mais quente de todos os tempos

Depois de 2023 quebrar recordes de calor no mundo todo, 2024 pode já se tornar o ano mais quente desde o início do registro de temperaturas no planeta. A informação é do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia. De acordo com os cientistas do serviço, a onda de calor do primeiro semestre e a tendência de continuidades nas altas temperaturas indicam que o atual ano pode terminar quebrando novos recordes em todos os continentes.

De acordo com o C3S, o último mês foi o junho mais quente já registrado pelo serviço, que chegou à constatação a partir do cruzamento de dados de seu histórico com o registro de temperaturas observadas desde o período pré-industrial de 1850-1900. No acumulado, os últimos treze meses foram mais quentes do que qualquer outro ano desde o século XIX.

Leia também:



➢ Estudos apontam que metade da população terá algum tipo de alergia até 2050

➢ Brasileiro de 26 anos morre em confronto na Guerra da Ucrânia

Segundo o levantamento, as principais causas das mudanças no clima são ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o aumento de emissões de gases com efeito estufa que ela provoca. Segundo especialistas, associado a fenômenos naturais como o El Niño, a atividade humana acaba acelerando as tendências de aquecimento em todo o mundo.