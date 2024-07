Guarda Municipal de São Gonçalo prende dupla por furto de cabos

Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens em flagrante pelo crime de furto de cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo, na madrugada desta terça-feira (9). Com os homens, foram apreendidos cinco metros de cabo.

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada, por volta das 4h, depois que câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagraram dois homens furtando cabos no Centro Ao chegar no local, os agentes encontraram os dois suspeitos e um deles estavam com o cabo.

Indagados sobre a situação, os homens se mantiveram em silêncio e foram encaminhados para a 73ª DP (Central de Flagrantes). O material furtado também foi levado para a delegacia.