Jovens se confundem com valor de vinho e recebem cortesia para voltar ao restaurante

No último final de semana, dois casais de amigos decidiram sair para almoçar em Salvador. Só não esperavam que o final do encontro fosse meio amargo. Na hora de pedir a conta, eles foram surpreendidos pelo valor cobrado: R$ 4.512,09.

Isso aconteceu por um engano. Os jovens, sem saber, escolheram um vinho que custava R$ 1.650. E ainda piorou. Depois da primeira garrafa, eles pediram mais uma. Eles achavam que o valor da garrafa estava em R$ 165 cada uma. A reação do grupo ao perceber o erro viralizou nas redes sociais. A história aconteceu no restaurante Mistura, no domingo (07), e foi postada no TikTok. Depois de toda a repercussão, o restaurante ofereceu um jantar de cortesia ao grupo.

A arquiteta Talyta Figueiredo, presente no almoço, disse que o grupo costuma escolher o vinho mais barato para economizar. A jovem de 27 anos contou que os amigos começaram a beber antes mesmo de conseguir uma mesa, porque o restaurante estava cheio e a espera foi longa. Depois da primeira garrafa, os amigos gostaram e decidiram pedir outra garrafa, sem desconfiar da surpresa que viria no final.

Os jovens perceberam que o comportamento dos funcionários dava indícios de um "tratamento vip". Em um momento, um garçom atravessou o salão só para encher as taças do grupo. A ficha só caiu mesmo na chegada da conta. Em um primeiro momento, eles imaginaram que tivesse acontecido uma troca da conta com alguma outra mesa do local. Mas, ao conferir o cardápio novamente, eles perceberam o erro.



No final, depois de muita tensão com a situação, dividiram a conta entre os 4. Cada um pagou R$ 1.128,02. Em uma consulta ao cardápio do restaurante na internet, o vinho mais barato está pelo valor de R$ 190. Os mais caros chegam a R$ 2.599.

O restaurante Mistura, se solidarizou com a inexperiência dos jovens. Em nota, a empresa afirmou que a direção tomou conhecimento do caso e já entrou em contato para oferecer um jantar de cortesia: "O Mistura nunca passou por essa situação, mas se sensibilizou com o ocorrido. O restaurante tem um cardápio bem democrático, tanto na gastronomia quanto na enologia, mantendo a tradição da cultura do Mistura, que nasceu em uma barraca de praia, ao lado de uma colônia de pesca no bairro de Itapuã, e sempre com rótulos de vinhos de todas as uvas, regiões e preços, atendendo a todos os bolsos e também aos paladares mais exclusivos. Como o Pera Manca, um dos vinhos de grande valor agregado em qualquer restaurante e que tinha o seu valor explícito no cardápio, assim como todas as bebidas, com taças de vinho a partir de R$ 29 e garrafas até R$ 5.000. A direção do Mistura tomou conhecimento do fato pelas redes sociais e imediatamente se solidarizou com a inexperiência dos jovens, procurando o contato do grupo para oferecer um jantar como cortesia."