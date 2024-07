Estrada no Largo da Batalha recebe obra de contenção de encostas

O bairro Largo da Batalha, em Niterói, segue recebendo obras de contenção de encostas. A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) informou que está trabalhando na contenção dos arredores da Estrada Alarico de Souza, que fica na região do Atalaia.

De acordo com a empresa pública, as obras receberam um investimento total de R$ 9,7 milhões. A previsão é de que elas sejam concluídas até novembro deste ano. O local está sendo tratado com técnicas de solo grampeado e revestido com concreto projetado e geomanta, cobrindo uma área de 1700 metros quadrados.

Além do revestimento do solo, também estão sendo utilizadas cortinas atirantadas, muros de arrimo e estabilização com malha de aço. Até o final da intervenção, ainda deve ser instalado no local um guarda-corpos e os acessos à via deve passar por revitalização.