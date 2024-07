Incidente no 'Shopping das Galinhas' aconteceu após obras no 3ª andar

Comerciantes do Centro de Compras de Icaraí, conhecido como 'Shopping das Galinhas', estão aos poucos retirando seus materiais de trabalho do local após desabamento de parte da estrutura do terceiro andar. O incidente ocorreu nesse domingo (07). Segundo informações, no andar funcionava uma academia, mas atualmente estava vazio e passava por obras. A Defesa Civil isolou a área e foi liberada apenas a entrada dos comerciantes. O desabamento não deixou feridos. O prédio fica localizado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh 16, na Zona Sul de Niterói.

Ainda de acordo com informações, o prédio não sofreu abalo na estrutura e está com a manutenção em dia, tendo apenas o terceiro andar, que é uma propriedade privada, realizado obras. Não foi informado o motivo dos reparos. Toda a área segue isolada e ainda não há previsão de retorno às atividades.

A Defesa Civil interditou o local | Foto: Layla Mussi

Alguns comerciantes que trabalhavam no local relataram que já haviam entregue seus pontos de venda por conta de problemas internos e outros vendedores comentaram que também pretendem tomar essa atitude.

Os destroços do desabamento estão ocupando a calçada e uma parte da rua. Não houve perda material para terceiros, apenas dois carros foram atingidos pela poeira. As medidas de limpeza também já estão sendo tomadas pelos responsáveis.

Em nota, o condomínio afirmou que está entrando em contato com o dono da propriedade privada do terceiro andar e com engenheiros civis para entender as causas do incidente.



Segue a nota na íntegra:

A administração do Centro Comercial Icaraí informa que o desabamento teve origem dentro da obra em curso do 3º Andar, que é uma propriedade privada e pertence a um único proprietário. Estamos entrando em contato com os engenheiros civis responsáveis pela obra de acordo com o ART emitido e com o proprietário do 3º Andar para averiguar as causas.

Ainda, informamos que o condomínio está em dias com todas as obras de conservação. No momento, encontra-se interditado devido estruturas de concreto e ferro estarem penduradas na fachada podendo cair e atingir os transeuntes. A administração já entrou em contato com a Defesa Civil que determinou a retirada imediata das estruturas, que está sendo providenciada para desinterditar o local.