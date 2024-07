Obras no Trevo de Manilha devem ser retomadas ainda em 2024

Prometida desde o ano passado, a obra de otimização do trânsito no chamado Trevo de Manilha, em Itaboraí, deve sair do papel ainda em 2024. Em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça (02), a secretária Nacional de Transportes Rodoviários do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, confirmou que há previsão de retomada no segundo semestre desse ano para a intervenção no entroncamento da rodovia Niterói-Manilha, trecho da BR-101, com a BR-493 e com a RJ-104.

O projeto original de obras inclui a construção de uma terceira pista na BR-101, começando no trecho onde se concentram os fluxos de três rodovias diferentes. Na assembleia desta terça (02), organizada pela Comissão de Viação e Transportes da Assembleia, a secretária explicou que o projeto das obras precisou passar por uma reformulação e agora aguarda aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Questionada pelo deputado Hugo Leal (PSD), que acompanha o projeto, a secretária disse que as obras do projeto anterior poderiam não ser "suficientes para atender as necessidades de agora, sem nem mencionar o crescimento de tráfego que é previsto na região". Por isso, foi proposto um "projeto maior e mais robusto", que também leve em conta o pedido de licitação da concessionária responsável pelo trecho da 101, a Arteris Fluminense.



Deputado Hugo Leal (PSD) | Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

"Nós levamos o projeto de otimização da BR-101 que faz com que, comparado a um novo edital de licitação com tarifas mais baixas, a gente consiga fazer obras imediatamente. A gente não precisaria aguardar quatro, cinco ou seis anos para ter as obras necessárias. Se os ministros do TCU estiverem de acordo, a gente tem condições de iniciar essa nova etapa da concessão no final desse ano", confirmou a secretária.

Ainda não foram divulgados detalhes acerca das mudanças no plano de obras. Ao OSG, Hugo Leal comemorou a possibilidade de avanço nas obras do trecho. "Isso beneficia não só quem já usa as rodovias, mas também futuros investidores do nosso do setor de gás, pois essa via está diretamente ligada à produção do polo Gaslub. Isso significa mais produtividade e mais produtividade sempre gera mais empregos. Vamos continuar fiscalizando o andamento desse processo para que de fato a obra saia do papel ainda em 2024", disse o deputado.

Quem passa pelo engarrafamento todo dia concorda que alguma intervenção no trecho é urgente. A comerciante Andreia Silveira, de 49 anos, trabalha todos os dias em um estande de doces num dos pontos de ônibus da RJ-104 no Trevo. Ela conta que a paisagem de carros "engarrafados" é quase ininterrupta na região; quem passa por lá já se acostumou a lidar com o tráfego confuso todos os dias.

"É sempre assim aqui, sempre esse engarrafamento, todo dia. Os dias piores são quando a semana tá acabando, quando as pessoas estão viajando ou quando acontece de quebrar algum carro. Mas é sempre assim. Eu acho que uma obra aqui ajudaria bastante sim", compartilha a vendedora.

Outro comerciante que trabalha na região, Davi Ferreira, de 35 anos, é um pouco mais cético quanto aos efeitos da via. Ele concorda que algum tipo de obra pode ajudar, mas na opinião do comerciante, que também é usuário da via, "não tem solução" definitiva para o trânsito no trecho.

"O que poderia ser feito para ajudar a aliviar esse pedaço aqui é botar uma [faixa] reversiva lá embaixo. O contorno [da RJ] no sentido Alcântara poderia ser alongado até o Marambaia. Iria diminuir um pouco [o fluxo] aqui", opina o comerciante. Para Davi, no entanto, uma das coisas que mais dificulta o tráfego no trecho não tem a ver com as vias diretamente, mas com a responsabilidade de seus usuários.

"Resolveria isso aqui só com uma reciclagem dos motoristas, para eles se conscientizarem, prestarem mais atenção, largarem o telefone na hora do volante. Tem dias que está tudo normal, fora do [horário de] pico, sem acidente e fica engarrafado porque motorista que dirigir olhando pro celular. Para mudar Manilha mesmo, os motoristas têm que ser mais responsáveis", afirma o usuário da BR.

Atualmente, o trecho Niterói-Manilha da BR-101 é gerido pela concessionária Arteris, enquanto a Magé-Manilha, da BR-493, é administrada pela EcoRioMinas.