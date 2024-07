Brasileiro de 26 anos morre em confronto na Guerra da Ucrânia

Um jovem brasileiro, de 26 anos, morreu durante um dos conflitos bélicos em Zaporizhzhia, na Ucrânia, durante a última semana. Murilo Lopes Santos foi morto em combate e atuava como soldado voluntário nas frentes de resistência ucraniana, de acordo com a família, que confirmou a informação.

Murilo era natural de Campos Gerais, no Paraná, e estava na Ucrânia desde novembro de 2022. De acordo com a família, ele decidiu se alistar voluntariamente por considerar "covardia" a invasão russa ao país europeu. A mãe de Murilo disse que era contra a decisão do filho, mas que não conseguiu impedi-lo de viajar ao território do conflito.

A família recebeu a informação através de um colega estrangeiro que lutava com o brasileiro. A Embaixada Brasileira disse que, até a manhã desta segunda (08), ainda não havia recebido informações oficiais acerca da morte de Murilo e solicitou que a família procurasse a Divisão de Assistência Consular. Ainda não foi confirmado como acontecerá o translado do corpo.