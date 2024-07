Acidente entre caminhão e dois carros na Rio-Santos deixa vítima fatal

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na manhã desta segunda-feira (8), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, Costa Verde do Rio. De acordo com a CCR Rio SP (concessionária que administra a BR-101), a via ficou interditada por quase 4h, e foi liberada por volta das 11h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h20 para a colisão, que aconteceu na altura do km 422, próximo à Cachoeira 2. Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima, que foi identificado como Nilton Bercot, de 50 anos, já sem vida. Ele dirigia o carro que ficou completamente destruído, como mostram os registros que circulam nas redes sociais.

Leia mais

Obras no Trevo de Manilha devem ser retomadas ainda em 2024

Estudo da UFF mostra uso de inteligência artificial na detecção de fake news



Luís e Mariene Souza, ambos de 69 anos, foram resgatados pela equipe da CCR Rio SP com ferimentos graves e moderados.



Eles foram conduzidos ao Hospital Municipal Vitor de Souza Breves, também em Mangaratiba, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dos mesmos. A quarta vítima da colisão, Flávio Ferreira, 43 anos, teve ferimentos leves e recusou transporte para o hospital.

Vídeos e fotos do acidente, que circulam nas redes, também mostram a carreta de transporte de carga atravessada na via, com o segundo carro preso entre a traseira do caminhão e o acostamento.