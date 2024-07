Morre aos 34 anos a streamer Marina Mamede

Morreu aos 34 anos, neste sábado (06), a streamer e assessora de comunicação Marina Mamede. Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Conseas) de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela ficou conhecida nas redes sociais pelos vídeos de comentário político durante o período eleitoral de 2022. Ela deixa três filhos.

A causa da morte não foi confirmada. A informação foi confirmada pelo deputado André Janones (Avante), que homenageou a streamer nas redes sociais. “Recebi com muita tristeza a notícia da partida da Marina Mamede, que foi covardemente perseguida por suas posições políticas. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família”, escreveu o deputado.

Marina ficou conhecida em 2022 após viralizar com um vídeo em que comentava sua decisão de votar no presidente Lula (PT) e se declarava como uma "bolsonarista arrependida". A postagem viralizou nas redes e foi compartilhada por apoiadores e figuras políticas do presidente eleito nos meses anteriores ao da eleição.