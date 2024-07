Grávida ferida em explosão de lancha em Cabo Frio recebe alta

Uma das feridas na explosão de uma lancha em Cabo Frio, que deixou oito feridos e dois mortos no último dia 17 de junho, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (05). Grávida de três meses, Letícia Sampaio, de 26 anos, foi liberada após três semanas de internação. Seu filho mais velho, Davi Freire Zerbone, de 4 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A vítima teve 35% do corpo queimado e estava internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no Espírito Santo, onde mora. Além do filho, também estavam com ela na embarcação o seu esposo, dois casais de amigos, outras duas crianças e um colega do grupo.

Leia também:



➢ Homem é detido por caça ilegal de aves em Saquarema; vídeo

➢ Buffet em Niterói fecha as portas e deixa clientes na mão

Amiga de Letícia, Caroline Pimentel, de 28 anos, também estava internada no mesmo hospital, e já recebeu alta na última. Sua filha Ana Lívia Pimentel, de 5 anos, segue hospitalizada na unidade, sem previsão de alta divulgada. O esposo de Caroline, Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, não resistiu ao acidente e faleceu na unidade.

As outras duas vítimas da explosão que seguem internadas estão no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Nayara Taislane Andrade, de 22 anos, e o filho Gean Andrade, de um 1 ano, seguem em acompanhamento na unidade, sem previsão de alta.

A lancha explodiu próximo à Ilha do Japonês. A causa exata para a explosão ainda está sendo investigada. A Marinha do Brasil instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar o que provocou o episódio e autuar potenciais responsáveis. O prazo de conclusão é de 90 dias.