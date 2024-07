Prefeitura inicia revitalização da orla da Praia das Pedrinhas

As obras de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, já são uma realidade. O prefeito Capitão Nelson esteve no local nesta quinta-feira (4), dando início às obras, que irão atender às necessidades tanto dos moradores, pescadores e comerciantes, como dos turistas, proporcionando uma renovação do convívio da população em relação à orla. A reforma e revitalização da orla da Praia das Pedrinhas pretende transformar urbanisticamente um dos cartões postais da cidade.

Com um investimento de quase R$ 5 milhões e um prazo de conclusão de 12 meses, as obras de infraestrutura incluem drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, repavimentação, meio-fios, calçadas acessíveis, paisagismo e mobiliário urbano, além da reorganização do calçadão na frente da parte gastronômica da orla (do lado direito).

As obras de infraestrutura englobam a extensão da rua da orla inteira. Já a requalificação do calçadão será focada na parte na frente dos restaurantes, que terá ainda um muro de contenção, com um tanque de areia elevado, com decks pergolados, e uma arquibancada com enroncamento de pedra para ter uma área de estar e contemplação para a baía, onde as pessoas poderão sentar e usufruir da parte turística da obra.



Os trabalhos de topografia e sondagem já foram concluídos no local e a obra está para começar com a drenagem.

O prefeito Capitão Nelson esteve no local e falou sobre a importância do projeto para o município.

"Estamos aqui na Praia das Pedrinhas, um local muito frequentado pelos gonçalenses, onde estamos iniciando as obras de revitalização. Quero agradecer aos deputados federais Carlos Jordy e Altineu Cortes, porque é através das emendas parlamentares colocadas por eles no município que realizamos essa obra. Agradeço também ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, que na época era secretário da Semgipe, onde o projeto foi elaborado. No momento, haverá um pequeno transtorno por causa das obras, mas será para melhorar a Praia das Pedrinhas", disse.

A captação de recursos para a realização da obra foi feito pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo, obtido através de emendas parlamentares. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano será a responsável pela fiscalização da obra junto a empresa que, através de uma licitação, ficou responsável pelas intervenções.

“O que se busca é resgatar o valor cultural dos espaços, evidenciando os patrimônios históricos e ambientais nessa região tão descuidada, contribuindo para uma revitalização que garanta a preservação tanto urbanística como ambiental da localidade. Este projeto surge como uma resposta às necessidades de requalificação e melhoria dos espaços públicos da cidade, alinhando-se com o Eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos”, explicou a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana.

O projeto de reforma e revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, um dos principais cartões postais de São Gonçalo, recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. O resultado foi anunciado durante o 7° Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem, que aconteceu em Curitiba em maio deste ano. No final de 2022, o projeto já havia sido agraciado na 60ª Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil, na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades.

Na justificativa da premiação, destacou-se que o projeto "visa a valorização da paisagem litorânea, então atingida pelas obras de urbanização pontuais, com a regeneração do ecossistema de manguezal onde fica a Colônia de Pescadores, aumento da cobertura arbórea e criação de pólo gastronômico”.

Para o pescador Carlos Luiz Espíndola da Veiga, de 62 anos, a mudança sempre foi um sonho, mas nada nunca foi feito.

"Essa obra vai melhorar mais ainda para todos nós que moramos e pescamos aqui. Não temos saneamento básico hoje e o esgoto é direcionado para a Baía por não termos isso, aí fica o mau cheiro aqui. Além disso, acredito que vai melhorar o bairro também na questão do turismo e da gastronomia. Muitos políticos fizeram promessas para melhorar aqui há anos e nada foi feito. Agora, estou acreditando. Sou pescador desde que nasci, meu pai e minha mãe já pescavam e estou acreditando nessa mudança. Agora, a revitalização vai acontecer. Só o Capitão Nelson para transformar aqui, como foi feito com a praça que fizeram aqui no nosso bairro, apenas no governo dele", disse ele que também é presidente da Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas - A Pesca Pedrinhas.

Ressalta-se que a orla das Pedrinhas está às margens da Baía de Guanabara, bem natural do Estado do Rio de Janeiro, e como tal o projeto busca trazer um protagonismo para o corpo d’agua, com diretrizes que conduzem para um reequilíbrio ecológico da paisagem, com elementos que promoverão também o acesso e a visibilidade das águas urbanas e ecossistemas litorâneos, ao mesmo tempo em que servirão de infraestrutura suporte para as atividades sociais e culturais existentes.

Hoje, a Praia das Pedrinhas, além das atividades pesqueiras, é um importante polo gastronômico, motivo de atração de turistas e população local, que desfrutam de horas de lazer. Por essa razão, a reforma e revitalização da orla a transformará em um belo e convidativo ponto turístico, ampliando assim o seu alcance de interesse não só para os gonçalenses como para todos os turistas das cidades vizinhas.