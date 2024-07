Polícia Civil prende mulher do Suriname por tráfico de drogas na Rodoviária do Rio

Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam uma mulher em flagrante com cerca de quatro quilos de cocaína na Rodoviária do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (3). As drogas, avaliadas em mais de R$ 100 mil, estavam escondidas em uma cinta embaixo da roupa da traficante, natural do Suriname.

A prisão ocorreu após trabalho de inteligência da distrital, que identificou que a mulher vinha de ônibus do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ela foi abordada pelos policiais no momento do desembarque. Pelo transporte, a autora receberia cerca de US$ 1 mil dólares.

De acordo com os agentes, a mulher reside há 12 anos no Brasil. Ela responde por tráfico internacional de drogas e por outros crimes da mesma natureza.