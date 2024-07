Sebrae oferece projeto gratuito para empreendedores de favelas do Rio

O TOP Empreendedor chega à sua 10ª edição com a missão de capacitar esses pequenos negócios para que melhorem sua gestão e aumentem as vendas - Foto: Divulgação

O TOP Empreendedor chega à sua 10ª edição com a missão de capacitar esses pequenos negócios para que melhorem sua gestão e aumentem as vendas - Foto: Divulgação

Microempreendedores individuais (MEI) e microempresas (ME) de favelas do Estado do Rio de Janeiro têm até o dia 24 para se inscrever em um projeto gratuito do Sebrae. O TOP Empreendedor chega à sua 10ª edição com a missão de capacitar esses pequenos negócios para que melhorem sua gestão e aumentem as vendas. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/projeto-top-empreendedor.

Segundo pesquisa do Data Favela (2015), quatro em cada dez moradores de favelas das regiões metropolitanas brasileiras desejam empreender, a maioria deles (63%) na própria comunidade onde vive. “Há um grande potencial empreendedor, mas muitos precisam de um apoio para fazer um planejamento, melhorar a presença nas redes sociais, organizar as finanças e nosso projeto chega para isso”, explicou a gerente de Empreendedorismo Social do Sebrae Rio, Carla Panisset.

Cerca de 700 empreendedores de favelas do Rio já participaram deste projeto | Foto: Divulgação

Um diferencial desta edição do TOP Empreendedor é que as microempresas também podem participar. Outra novidade é que as aulas coletivas online e as mentorias individuais com especialistas do Sebrae serão mescladas com encontros presenciais para trocas de experiências com outros empresários.



Cerca de 700 empreendedores de favelas do Rio já participaram deste projeto. A proprietária do Ateliê T´tranças, Tatiane Martins, da comunidade Mandela, em Manguinhos, conta que adquiriu muitos contatos e aprendeu sobre finanças, pitch e como divulgar melhor seu negócio nas redes sociais: “As aulas e mentorias trataram de tudo o que é importante na vida de um empreendedor que vem de comunidade e precisa de ajuda para crescer, foram como um divisor de águas para mim".

Isso aconteceu também com Adilaine Monteiro, do e-commerce de camisetas Favellove, na comunidade Chumbada, em São Gonçalo, que hoje se sente mais preparada para atuar no mercado e destaca: “Com o projeto do Sebrae a gente deixa de ser ver como alguém que está buscando uma renda extra para se enxergar realmente como empreendedor.”