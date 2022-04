Piscinão de São Gonçalo será transformado em parque urbano, confira!

Lazer, esporte, cultura e diversão vão chegar em São Gonçalo. O abandonado Piscinão da cidade, no Boa Vista, será transformado em um parque urbano, segundo divulgado pela Prefeitura.

Local ainda é frequentando por quem gosta de corrida e caminhada | Foto: Layla Mussi





Com anfiteatro e espaço para atividades esportivas, culturais e de recreação, as mudanças do local e as tratativas com o governo estadual, responsável pelo espaço, já aconteceram e o projeto está em fase final de elaboração pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

O parque urbano também terá skate park, concha acústica, academia ao ar livre, parque infantil, mirante, quadras e pista de atletismo. Nas próximas semanas, o projeto será enviado ao governo estadual para que o processo tenha andamento. A expectativa é de que as intervenções tenham início ainda este ano.

Local sofre com abandono | Foto: Layla Mussi

A novidade agradou quem frequenta o local, que está degradado, mas ainda assim é utilizado por muitos.

"Será ótimo para todos nós esse espaço ser utilizado e revitalizado de forma que os gonçalenses merecem. A gente vem aqui, porque não tem outro lugar para praticar exercício. Mas, aqui, a gente corre risco de tudo. Desde cair em um buraco até ser assaltado. Tomara que isso saia do papel e que seja um espaço bom para todos nós", desabafou o comerciante Marcelo Campo, de 56 anos, que corre toda manhã no local.

De acordo com o prefeito Capitão Nelson, a criação de um parque nestes moldes é uma grande conquista para o gonçalense e irá pôr fim ao abandono da área tão importante no município.

"Já entregamos a praça das Pedrinhas ano passado, também no Boavista, estamos recuperando e revitalizando outras praças e espaços públicos, mas o parque urbano será o diferencial para atividades de lazer, esporte e cultura. Estamos devolvendo a dignidade ao gonçalense e seguiremos trabalhando em várias frentes para oferecer qualidade de vida a toda população. O gonçalense terá muito orgulho de sua cidade", garantiu o prefeito.

"Que aconteça logo e que a gente finalmente tenha um local para vir com a família. São Gonçalo merece um local assim", desejou o estudante Rodrigo Resende, de 27 anos, que também praticava exercícios no desativado Piscinão