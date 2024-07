Bar da zona norte carioca é campeão do Comida di Boteco 2024

A 8ª etapa do concurso nacional Comida di Boteco 2024 chegou ao fim nesta terça (2), coroando como o grande campeão o bar Peixaria Divina Providência, que fica em Irajá, na zona norte do Rio. O comércio se sagrou vencedor com o petisco "a origem", um bolinho de bacalhau gadus morhua cozido em creme de moqueca tradicional, acompanhado de tapenade de azeitona preta.

A primeira etapa do concurso aconteceu com a participação de mais de mil botecos disputando com seus pratos, sendo selecionados 27 como os melhores de cada região do país. Após isso, cada um desses bares tiveram a visita de três jurados especialistas em gastronomia para provar e votar nos melhores pratos de todos. Os vencedores nacionais foram anunciados em uma cerimonia que aconteceu nesta segunda (2), em São Paulo.

O segundo lugar ficou com Boteco do Pezão, de Campinas(SP), e o terceiro com o Paladar Gi, bar de Ananindeua (PA).

Na 17 edição do Comida di Boteco no Rio de Janeiro, 143 bares participaram de uma votação pública e de um juri, que elegeu pela primeira vez três vencedores, de Rio, Niterói e da Baixada. No início de julho, o concurso , que existe há 24 anos, se tornou patrimônio cultural, gastronômico e imaterial do estado do Rio de Janeiro. O projeto envolve hoje mais de 1.100 botecos em 40 municípios diferentes.