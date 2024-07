Trânsito é lento em direção à Ponte Rio-Niterói

Na manhã desta segunda-feira (1º), o trânsito está lento nas principais vias de acesso à Ponte Rio-Niterói, em direção à cidade do Rio de Janeiro. Uma das vias com maior congestionamento é a rodovia Niterói-Manilha (BR-101). Segundo a Arteris Fluminense, responsável pela via, há um trecho de lentidão que se estende por 7 quilômetros entre as cidades de São Gonçalo e Niterói.

De acordo com a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), a rampa de acesso ao Túnel Raul Veiga, que conecta os bairros de São Francisco e Icaraí, também apresenta lentidão, aumentando ainda mais o tráfego na região.

Além disso, pontos da Alameda São Boaventura, no Fonseca, e da Marquês de Paraná, no Centro, registram uma grande movimentação de veículos.

O trânsito intenso já afeta a Ponte Rio-Niterói. Segundo a concessionária EcoPonte, o tempo de travessia em direção à capital é de aproximadamente 20 minutos.