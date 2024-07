Jovem desaparece no mar de Saquarema, na Região dos Lagos

As buscas começaram no sábado - Foto: Reprodução

Um jovem de 16 anos segue desaparecido após entrar no mar da praia de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, no último sábado (29). As buscas, que já duram três dias, estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de mergulhadores.

O desaparecimento aconteceu no fim da tarde de sábado, quando o jovem e um amigo estavam colhendo conchas à beira-mar. Segundo testemunhas, uma forte onda os surpreendeu e o adolescente foi arrastado. O amigo conseguiu sair da água sem ajuda, mas o jovem não teve a mesma sorte.

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando incansavelmente para localizar o adolescente. As buscas contam com o apoio de mergulhadores, que estão vasculhando a área onde o jovem foi visto pela última vez. Há também a possibilidade de utilizar um helicóptero para auxiliar nas buscas.

Familiares e amigos do jovem estão desesperados por notícias e acompanham as buscas de perto. Nas redes sociais, eles têm deixado mensagens de tristeza e esperança.

“Que tristeza! Um menino maravilhoso, foi meu aluno, muito educado. Que Deus conforte o coração de toda família”, disse uma moça.

“Estávamos juntos domingo passado, rindo e conversando. Nem acredito que isso aconteceu com ele”, contou outra.

As buscas pelo jovem continuam nesta segunda-feira (1º) e a família pede a ajuda da população para qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro.