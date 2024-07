Colubandê ganha nova praça e melhor fluidez do trânsito

Praça do Colubandê é inaugurada com melhorias na infraestrutura e no trânsito - Foto: Divulgação - Renan Otto

Praça do Colubandê é inaugurada com melhorias na infraestrutura e no trânsito - Foto: Divulgação - Renan Otto

Mais uma praça renovada entregue à população. E com o diferencial da transformação também melhorar o fluxo viário ao redor. Assim foi inaugurada a Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, pelo prefeito Capitão Nelson, na manhã deste domingo (30). O evento contou com a Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) e com a apresentação da Camerata da Orquestra Municipal.

“Essa praça não é minha, não é do vereador, não é do deputado, é de vocês. Cuidem dela como se fosse a casa de vocês. Porque se a gente parar qualquer trabalho para voltar aqui para fazer a manutenção, vai atrasar em outro lugar e a gente tem que continuar trabalhando muito. Nós tínhamos que melhorar o trânsito aqui e entregar uma praça digna para a população. Foi um trabalho muito grande realizado no Colubandê, que já recebeu também a Clínica Municipal Gonçalense, além de drenagem e pavimentação de ruas. Estamos conseguindo resgatar o orgulho de ser gonçalense e, por isso, fiz questão de colocar a placa “Orgulho de Ser Gonçalense”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Leia também:

Segurança Presente prende homem que tentou matar ex-mulher no shopping

Parabéns, Glorioso: Botafogo completa 130 anos nesta segunda (1)

A 13ª praça foi revitalizada pela Secretaria Municipal de Transportes seguindo os moldes do projeto Praça Renovada, mas com requalificação viária das ruas ao redor. As vias receberam drenagem e foram pavimentadas. O trânsito ao redor do espaço público foi alterado para garantir maior fluidez, já que a região recebe caminhões e ambulâncias por ser próxima à Ceasa e ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).



“O Capitão Nelson conseguiu montar uma equipe de pessoas da cidade. Ele apostou nos talentos da cidade, aproveitou, deu valor ao outro, valorizou o nosso time. O Douglas construiu todo esse planejamento e São Gonçalo está vivendo esse momento espetacular e eu fico muito orgulhoso de ser soldado do Capitão Nelson. A gente precisa dessa união. E quem é o responsável verdadeiramente pela mudança em São Gonçalo é o povo, que acreditou no Capitão Nelson. Nós temos um prefeito que não para. Sai de casa às 6h da manhã, não tem sábado, nem domingo. Ele cuida da cidade como se fosse a casa dele. O que esse homem está fazendo pela cidade, ninguém nunca fez”, disse o deputado federal Altineu Cortes.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, lembrou que a obra foi mais uma execução planejada pelo Plano Estratégico Novos Rumos, da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

“Estamos reunidos para entregar mais uma conquista para a população de São Gonçalo. Essa inauguração é fruto de um planejamento determinado no início da gestão do prefeito Capitão Nelson, quando realizamos o Plano Estratégico Novos Rumos com os eixos, dentre eles o Cidade Bem Cuidada e Organizada, que tem o objetivo de reorganizar os espaços públicos. Essa praça foi um grande desafio. Por isso, juntamos Semgipe e Transportes porque tinha uma questão complexa do trânsito. A Secretaria fez o projeto que muita gente ficou com receio de que não desse certo, mas em pouco tempo de funcionamento, a gente já viu que deu certo. O trânsito está com fluidez e mantivemos a praça com área de convivência e de lazer para todas as famílias”, contou o secretário.

A nova área de lazer tem uma guarita de 25m² da Guarda Municipal com dormitório e banheiro. A sede da quarta inspetoria da Guarda Municipal recebeu o nome do GM Nelson Luiz dos Santos, que serviu por 33 anos na corporação. Para o uso da população, há um playground, academia para o idoso e o primeiro ParCão da cidade - para os tutores aproveitarem com os seus pets. O local também recebeu paisagismo da Secretaria de Conservação e pinturas do Projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Hoje é um dia marcante porque essa praça foi uma reivindicação do nosso mandato. Isso é um sonho. A gente andava no Colubandê e via um bairro feio. Antes, perto do posto Halley, tinha um terreno abandonado onde as pessoas jogavam lixo e, hoje, a gente passa e vê uma clínica de respeito. As ruas eram esburacadas. Era triste passar pelo Colubandê. Hoje, as ruas estão drenadas e pavimentadas. A praça era uma coisa horrorosa. Hoje, estou muito feliz de chegar aqui e ver essa praça completamente renovada", afirmou o vereador Pedro Pericar.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 13 praças, beneficiando os moradores de 12 bairros: duas no Jardim Catarina, Boaçu, Coroado, Laranjal, Vila Três, Gradim, Rocha, Jóquei, Itaúna, Raul Veiga (Praça Chico Mendes), Lagoinha e Colubandê. Outros quatro espaços públicos também recebem as melhorias: Pontal, Porto do Rosa, Almerinda e Porto Velho.

A Caravana de Arte e Lazer levou muita alegria, brincadeiras e atividades para a criançada, que se divertiu nos brinquedos infláveis (pula-pula, escorrega, cama elástica, piscina de bolinhas e outros). Houve guerra de cotonetes, oficinas de pintura e desenhos e pintura facial. Além das brincadeiras, os pequenos tiveram à disposição, água, guaraná natural, cachorro-quente, pipoca e algodão doce – tudo distribuído gratuitamente.