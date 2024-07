Cristo Redentor e Maracanã recebem iluminação especial em julho

Pelo quarto ano consecutivo, o monumento ao Cristo Redentor e o Maracanã receberão, em julho, uma iluminação especial em verde e vermelho. A ação marca o início da Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, idealizada pela SINOG - Associação Brasileira de Planos Odontológicos - para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal. Os Planos Odontológicos, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alcançaram 33 milhões de Beneficiários, sem dúvida, um modelo eficiente de democratizar o acesso à Saúde Bucal. A iluminação no Santuário Cristo Redentor ocorre no dia 1º de julho, enquanto no Maracanã será no dia 6 de julho.

“Optamos por esses dois “monumentos” devido à sua grande visibilidade e significado cultural no Brasil, o que ajuda a transmitir a mensagem de forma mais impactante. A Saúde Bucal precisa ser vista como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. A missão da SINOG é mudar a percepção da sociedade, da Classe Odontológica e do Poder Público sobre a urgência de colocar essa questão no topo das prioridades para o futuro dos brasileiros”, diz Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG, ressaltando que o movimento visa conectar a sociedade, Operadoras de Saúde, Dentistas, Entidades, Governo e os diversos setores para lutar pelo direito de acesso da população brasileira à Saúde Odontológica.

A iluminação do Cristo Redentor será dia 01/07, das 19:30h às 21:30h, e a do Maracanã dia 06/07, a partir das 19h. Ao longo do mês, outros monumentos e pontos turísticos do país também serão iluminados pela Campanha.

A ação é para lembrar da importância da saúde bucal | Foto: Divulgação

Julho Neon

Santuário Cristo Redentor: Parque Nacional da Tijuca - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ

Maracanã: Avenida Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) s/n – Portão A, Rio de Janeiro- RJ