Estreia de Eliana na Globo foi anunciada em profecia? Entenda!

Está viralizando, neste domingo (30), um vídeo em que a apresentadora Eliana, ao lado de Narcisa, personagem interpretada por Thiago Barnabé, recebe previsões e conselhos por meio de uma xícara com borra de café, feitos pela vidente Danny Boggione, na Turquia. Por coincidência ou não, no mesmo dia em que o vídeo chama a atenção do público, a Globo irá apresentar a entrevista da mais nova contratada, Eliana, no Fantástico.

"Estou vendo você entre duas estradas. Você está no meio e as lágrimas são de indecisão. Qualquer estrada que você decidir trilhar você vai ter sucesso, mas isso está te incomodando. Envolve uma galera, estou vendo muitas pessoas juntas, que, no caso, é família", afirmou a vidente na época.

"É uma decisão que não é sua. É sua e não é, existem outras pessoas por trás, até pessoas que não podem ainda fazer decisão e você tem que pensar nessas pessoas. O que você escolher, você vai fazer com maestria. Vai ficar com uma pontinha de: 'será que não seria melhor se eu não tivesse ficado no outro lugar?'. Mas você vai com o coração aberto", prosseguiu Danny.

Esse assunto está gerando um alvoroço nas redes sociais, pois os internautas estão associando as previsões com as poucas informações que chegaram ao conhecimento do público, desde a possível rixa com Virgínia Fonseca até uma suposta briga com Patrícia Abravanel.

"Quem conhece o contexto, sabe que foi bem assertiva. A decisão, a família Abravanel e tals", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Faz sentido esse vídeo de 2019, um ano antes da pandemia que fez Eliana rever seus conceitos e tomar a decisão certa de sua vida e carreira, mesmo que machuque o coração de sair do SBT e ir para a Globo. Essas pessoas envolvidas nesse meio seria a família Abravanel", determinou outra internauta.