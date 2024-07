Parabéns, Glorioso: Botafogo completa 130 anos nesta segunda (1)

O clube Mais tradicional do Brasil e único campeão em três séculos, o Botafogo completa 130 anos nesta segunda-feira (1) e terá uma série de ações especiais em comemoração à data, incluindo uma live especial de aniversário na Botafogo TV. As homenagens passam pela valorização do remo, esporte fundador do Clube, da história alvinegra e da torcida mais apaixonada do mundo. Viva o Glorioso!

BOTAFOGO 130 ANOS

Há 130 anos, guiado pela Estrela Dalva na Baía de Guanabara, começava a história do Botafogo, uma das maiores entidades esportivas do mundo. No remo, com ousadia e coragem dos seus jovens fundadores, o Clube escrevia as primeiras páginas de uma jornada gloriosa. Anos depois, o DNA dos garotos da enseada se uniu ao talento inconfundível dos nossos craques para fazer do Brasil o país do futebol. O diferente continua vestindo preto e branco, e agora tem uma legião de apaixonados. Se há 130 anos a Estrela Dalva aparecia no céu para guiar os nossos remadores, hoje ela brilha em milhões de corações. Viva o Botafogo, o Clube da Estrela Solitária! O Mais Tradicional e único campeão em três séculos!

LANÇAMENTOS E AÇÕES DE ANIVERSÁRIO

Em comemoração ao aniversário de 130 anos do Clube Mais Tradicional, a SAF Botafogo e o Botafogo Social e Olímpico planejaram uma série da lançamentos em conjunto, que valorizam a história alvinegra. As ações começam na data histórica, 1º de julho, passam pelo jogo com o Atlético, no Nilton Santos, e se estendem ao longo do mês.

DIA 1º DE JULHO

- ⁠Live especial de 130 anos na Botafogo TV

- Linha Casual em celebração do aniversário de 130 anos na Botafogo INK (Camisas e Croppeds, masculino e feminino em todos os tamanhos incluindo infantil)

- Lançamento do site Botafogo Social;

- Blitz Alvinegra com distribuição de brindes em diversos pontos da cidade

- ⁠Programação de aniversário nas redes sociais

BOTAFOGO X ATLÉTICO MG (7 DE JULHO)

- Copo do jogo temático de 130 anos

- Medalhas comemorativas do remo alvinegro cunhadas pela Casa da Moeda, que estarão à venda nos sites do Botafogo (Social e Olímpico) e no site da Casa da Moeda

- Exposição dos barcos Single Skiff dos atletas olímpicos Lucas Verthein e Beatriz Tavares, além da embarcação Estrela Textor, no Setor Leste Inferior do Nilton Santos

AO LONGO DO MÊS

- Lançamento da flamula retrô alusiva à temática do aniversário de forma exclusiva na Botafogo Store

- Latas comemorativas de Brownie em parceria com o Brownie do Luiz