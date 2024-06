Mulher comparece em festa de criança e recebe uma fatura de cobrança pós evento

Um caso curioso chamou a atenção dos usuários do fórum online Reddit e foi fivulgado pelo The Sun, famoso jornal britânico. Uma mulher compareceu a uma festa de aniversário com sua filha e ao ir embora, ela recebeu uma fatura de uma cobrança.

Em depoimento, a mulher disse ter ido a uma festa de uma criança de 5 anos, que aconteceu no jardim da casa da aniversariante. Todos lá brincaram e comeram bolo, de forma normal, como em toda festa. Alguns dias depois, a mulher recebeu uma fatura no valor de £ 22,50 (aproximadamente R$ 156,00), que correspondia à sua participação no evento.

Sem entender o que estava acontecendo, ela ligou para a dona da festa para descobrir a razão da cobrança. Em resposta, a mãe da aniversariante disse que todos os convidados, ao comparecerem, estavam de acordo com essa cobrança. Ela disse também que isso estava escrito na parte de trás dos convites enviados aos demais convidados.

Leia também:

➤ Anitta se destaca na disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025

➤ Preso o ex-CEO das Lojas Americanas em Madri, Espanha

A mensagem dizia o seguinte: "Queremos dar à aniversariante o melhor aniversário de todos, por isso, se você comparecer, gostaríamos da sua ajuda para pagar a deliciosa pizza e as bebidas. Não se preocupe em pagar no grande dia, enviaremos a fatura logo em seguida.”



A convidada disse que a fonte da mensagem era muito parecida com a cor do papel do convite e de um tamanho reduzido: "Assumi que era o endereço ou marca de uma impressora". A mulher se recusou a pagar a taxa e em seguida, ligou para os pais dos demais convidados. Nesse momento, descobriu que todos os outros pais também estavam ignorando a cobrança feita.

A mãe da aniversariante questionou, dias depois, por que todos estavam ignorando a cobrança, já que ela havia avisado nos convites. Nos comentários do depoimento, os usuários também não concordaram com a fatura. Um deles ironizou: “156 reais por pizza e suco? Ela voou para a Itália para comprar?”. Outro sugeriu que os pais, então, “devolvessem uma fatura do presente”.