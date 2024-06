Preso o ex-CEO das Lojas Americanas em Madri, Espanha

A Polícia Federal informou que o principal investigado da Operação DISCLOSURE, deflagrada na data de ontem, 27/6, foi preso nesta manhã em Madri, capital da Espanha.

A prisão do ex-CEO da empresa Americanas S.A., que era alvo de mandado de prisão preventiva, foi efetuada pela Interpol e é resultado de cooperação internacional iniciada no Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol/RJ), após a inclusão de seu nome na lista de Difusão Vermelha (Red Notice).

