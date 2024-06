Anitta se destaca na disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025

Anitta é uma forte concorrente na disputa para o samba-enredo da Unidos da Tijuca. A composição da cantora, com outros artistas, leva o número 16 e já se destaca como uma das favoritas entre as 11 concorrentes.

O enredo, que homenageia o orixá Logun Edé, tem um significado especial para Anitta, que segue a religião de candomblé e o considera seu orixá regente. Os vocais para a apresentação foram gravados durante uma turnê fora do país, em um “estúdio” improvisado, no camarim de uma apresentação na Europa.

É a primeira vez que a cantora participa da seleção.

“Não é aleatoriamente. A Unidos da Tijuca vai falar sobre Logun-Edé, que é meu orixá. E me convidaram para fazer com meus parceiros maravilhosos, que são gênios. Eles me convidaram por saber que eu sou de Logun-Edé. E eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê. Porque eu amei o texto, o enredo todo, por ser meu orixá”, afirmou Anitta em suas redes sociais.

A rainha de bateria da escola, Lexa, amiga de Anitta, declarou seu apoio ao samba da cantora. Além disso, muitos fãs da Unidos da Tijuca se manifestaram a favor da composição nas redes sociais, aumentando ainda mais a sua visibilidade.

Além de Anitta, o samba também é de autoria do diretor e produtor Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau.

Apesar de algumas críticas, a maioria dos comentários sobre o samba de Anitta são positivos, com muitos elogios à letra e à melodia. O refrão "Logun edé, Logun arô/Logun edé loci loci Logun arô/ A juventude do Borel/ Desce o morro pra cantar em seu louvor" já é considerado um sucesso pelos fãs.

A publicação que revelou o refrão do enredo já conta com cerca de 3,3 mil curtidas e 500 comentários no Instagram. O segundo colocado, identificado pelo número 1, conseguiu acumular cerca de mil curtidas e 80 comentários. No total, estão concorrendo 11 composições na disputa. A versão completa foi publicada no canal oficial da agremiação no YouTube.

Apesar da grande recepção, o resultado final ainda é incerto. A escola de samba só anunciará o samba vencedor no dia 21 de setembro. Até lá, a disputa segue acirrada entre as 11 composições.