Ônibus tarifa zero ‘Laranjinha’ vai voltar a circular a partir da próxima semana em Itaboraí

Dia de vitória para a população. Os ônibus com Tarifa Zero, carinhosamente chamados de “Laranjinhas”, vão voltar a circular a partir da próxima semana em Itaboraí. A novidade foi anunciada pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado pelo deputado estadual Guilherme Delaroli, na manhã desta quinta-feira (27/06). A ação que impedia a circulação dos Laranjinhas foi extinta pelo juiz Rafael Leão e Souza da Silva, da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí, e o processo será arquivado.

Todo o projeto de elaboração dos ônibus gratuitos foi realizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS). Carinhosamente apelidados de “Laranjinhas”, os ônibus gratuitos têm como objetivo principal possibilitar que a população tenha mais deslocamento pelo município. A iniciativa busca ainda que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível.

Emocionado, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, celebrou o retorno dos ônibus "Laranjinhas" em decisão histórica para a cidade.



"Essa vitória é do povo de Itaboraí, que batalha todos os dias e tem vivido a transformação com o nosso governo. É trabalho de segunda a segunda e não adianta tentar nos parar, nós vencemos e continuaremos vencendo o coronelismo que tanto tempo esteve no comando dessa cidade. Vamos seguir nessa jornada lutando mais e mais porque tem jeito sim de transformar. Nós estamos fazendo história em Itaboraí e eu creio que com a graça de Deus esse é só o começo", afirmou Marcelo Delaroli.

Todos os ‘Laranjinhas’ contam com ar-condicionado, plataforma de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), sirenes para solicitação de desembarque e poltronas confortáveis. O deputado estadual Guilherme Delaroli ressaltou a importância dos ônibus gratuitos para a população de Itaboraí.

"Em primeiro lugar, temos que ressaltar todo o trabalho do corpo técnico e jurídico da Prefeitura de Itaboraí que batalhou por muito tempo em prol dos nossos 'laranjinhas'. É um dia de vitória para o povo de Itaboraí, que sofreu por muitos anos e merece muito. Agora temos uma gestão séria, onde o povo governa. Os nossos 'laranjinhas' vão voltar para trazer ainda mais dignidade para o nosso povo", disse o deputado.