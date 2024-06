Exposição "A Arte no Universo Infantil", do Colégio Dom Helder Câmara, faz sucesso em SG

Um sucesso. Assim pode se resumir como foi a exposição de arte dos alunos do pré 1, 2 e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara, de São Gonçalo. O evento "A arte no Universo Infantil", aconteceu na noite da última quarta-feira (26), na Casa de Artes Gabriel Engel, na Estrela do Norte, onde foram expostos trinta trabalhos desses estudantes - desenhos, com pinturas, feitos em folhas de papel, onde a imaginação e a criatividade afloraram, provocando elogios de quem esteve no local.

A noite foi de alegria e emoção no local, onde os pais dos alunos e professores do Dom Helder Câmara puderam, juntos, exaltar a criatividade e interesse das crianças nas atividades. A diretora do colégio, Suzana Barcelos, considera que essas iniciativas são formas de incentivar os alunos, já que a escola acaba sendo o primeiro contato com a arte no ensino fundamental: "Nós implantamos, desde o inicio do ano, projetos. E os professores, dentro das disciplinas, abrem um trabalho para expandir a forma de motivá-los", contou.

As professoras do Dom Helder participaram do evento | Foto: Layla Mussi/OSG

A professora que comandou a atividade, Valéria da Silva Caldas, considera a arte fundamental no desenvolvimento das crianças, além de sua importância como expressão: " Isso começa lá na pré escola, com professores trabalhando o cognitivo, e depois o concreto com os alunos, trazendo a realidade da criança pra dentro da sala de aula e com participação sempre das famílias. Fazemos isso para que os familiares estejam juntos no contexto escola e família, saindo um pouco desse engessamento, a proposta do Dom Helder é decolonizar", revelou.



Luciana Correia mãe do Miguel de 6 anos, considera esse tipo de projeto muito importante para o desenvolvimento das crianças: "Pra mim é muito importante porque o que podemos deixar para os nossos filhos é a educação. E isso está entusiasmando ele a crescer cada vez mais em todas as partes. No dia a dia, no convívio, você vê ele começando a se interessar por mais coisas e usar sua imaginação", enfatizou.

