Ator é encontrado morto após sair com duas mulheres que conheceu em aplicativo

O ator Chileno Álex Andrés Araya, foi encontrado morto em um apartamento alugado por ele em Medellín, Colômbia. Conforme o jornal 'La Tercera', o corpo foi encontrado por uma faxineira no dia 7 de junho, sem sinais de violência. Segundo o irmão da vítima, Eduardo, Araya havia saído na noite anterior com duas mulheres que conheceu no aplicativo de relacionamento Tinder.



Araya retornou ao Airbnb por volta das 23h30 com as mulheres, que cerca de duas horas depois deixaram o local levando duas malas pequenas com os pertences do ator, entre eles cartões de crédito e o celular. As mulheres utilizaram o celular para pagar corridas de aplicativo e comprar joias.

Ator é o 29º estrangeiro assassinado em Medellín este ano

Araya entra para a estatística como o 29º estrangeiro assassinado em Medellín este ano. O rapaz nasceu em Antofagasta e estava de férias na Colômbia. A família de Araya acredita que ele foi vítima de substância conhecida como burundanga.

Segundo o alerta de viagem do Departamento de Estado dos EUA, a burundanga, ou escopolamina, é uma droga que pode "deixar a vítima inconsciente por até 24 horas ou mais" e altas doses podem causar insuficiências respiratórias e morte.

O jornal "El Tiempo" divulgou que a substância burundanga é muito utilizada por criminosos em festas ou encontros por aplicativos de relacionamento, uma prática semelhante ao "Boa Noite, Cinderela" no Brasil



O caso ainda está sob investigação e, até o momento, ninguém foi preso.