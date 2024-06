Caminho Niemeyer terá visita guiada ao Teatro Popular

Turistas e visitantes agora podem conhecer toda a história, detalhes artísticos e técnicos, do Teatro Popular, com nova visitação monitorada criada, especialmente, para este equipamento cultural, que começa dia 1 de julho. A visita acontecerá gratuitamente, com agendamento prévio, com grupos de, no máximo, 25 pessoas. Este novo circuito se soma ao que já vem sendo feito com visitas monitoradas no Caminho Niemeyer.

A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) amplia estas visitas para atender ainda mais os equipamentos do Caminho Niemeyer, famoso ponto turístico, na área central da cidade, criado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. A agenda deverá ser feita previamente, pelo e-mail: agendamento@neltur.com.br ou pelo WhatsApp: (21) 3611-3828 .

Este circuito pelo interior do Teatro Popular Oscar Niemeyer, acontecerá somente nas segundas-feiras, de manhã, às 11h, ou pela tarde, às 15h. As visitas terão duração em média de 1h e percorrerão os bastidores do Teatro Popular, como a sala Carlos Couto, Foyers, camarins, palco, plateia, galeria e Salão Nobre.



A Neltur criou este circuito tornando, dessa forma, ainda mais enriquecedoras as visitas monitoradas, às segundas-feiras, no Caminho Niemeyer, recebendo total apoio do Grupo Executivo Caminho Niemeyer e da direção do Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Para André Bento, Presidente da Neltur, ampliar os conhecimentos sobre o Caminho Niemeyer, conhecendo melhor o Teatro Popular Oscar Niemeyer, é uma forma de enriquecimento cultural sobre este ponto turístico tão importante da cidade.

“O Caminho Niemeyer é o segundo maior conjunto das obras do arquiteto Oscar Niemeyer, em uma única cidade que é Niterói e, acrescentar este circuito percorrendo também o interior do Teatro Popular Oscar Niemeyer, é oferecer oportunidade aos turistas, visitantes e também à população de ver mais de perto quão bela é uma obra do renomado arquiteto, vendo e ouvindo explicações enquanto percorre todo seu interior. E isso está à disposição d e forma gratuita. Agendem suas visitas ao Caminho Niemeyer também, mas conheçam também o Teatro Municipal, pois lá também há visitação monitorada”, convidou André Bento.

No Teatro Municipal de Niterói, as visitações monitoradas acontecem sempre às terças-feiras, para grupos de no máximo 20 pessoas, nos horários das 10h, 11h, 15h e 16h.