Emoção toma conta das quadras nas pré-classificatórias do Handebol JERJ

Estimular a prática esportiva e abrir as portas para a integração comunitária. Foi com esse objetivo que o Colégio São Paio, no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, recebeu nos dias 21 a 23 de junho as competições dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ). Organizadas pelo Governo do Rio, por meio da Secretaria estadual de Esporte e Lazer, as etapas pré-classificatórias das competições de Handebol contaram com a participação de mais de 80 alunos de escolas públicas e privadas, com a vitória do Ginásio Educacional Olímpico Juan Antonio Samaranch ao final dos três dias de disputas.

"As pré-classificatórias do JERJ promovem a prática esportiva e a saúde entre os jovens, mas também fortalecem os laços comunitários, incentivando a integração e o espírito de equipe. A participação dos alunos nesses jogos, tanto em São Gonçalo, como também nas outras regiões que recebem o JERJ, é uma oportunidade única para desenvolver habilidades de liderança, disciplina e trabalho em equipe, preparando-os para desafios futuros tanto no esporte quanto na vida", avaliou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Mayara Silva é ex-atleta de Rugby e mãe de um dos alunos que participaram da competição. Agora torcedora, com presença ativa na arquibancada, ela destacou que eventos como o JERJ são fundamentais para inspirar os jovens e incentivar a paixão pelo esporte desde cedo:



"Estou gostando bastante dos jogos. É uma emoção para uma mãe que já foi atleta e agora está passando a bola para outras gerações. Gostei muito de ter participado aqui e espero que venham mais jogos e mais oportunidades para as crianças mostrarem como é que é o esporte", afirmou a ex-atleta de Rugby.

Aluno do colégio Cenecista, Bernardo Belmont, de 16 anos, integra a equipe de handebol da escola. Para ele, mais do que uma competição valendo uma vaga nos jogos nacionais, o JERJ também ajuda no desenvolvimento pessoal:

"Foi muito legal aqui. A gente pode se divertir muito e já nos prepara para muita coisa da vida. O evento foi ótimo. Minha expectativa para o futuro é continuar e crescer no esporte", destacou o jogador.

O JERJ é realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj). Ao todo, participam das atividades, 71 municípios do Rio de Janeiro, com cerca de 650 escolas públicas e privadas inscritas, e mais de 5 mil estudantes nas equipes.

Destinada a jovens de 11 a 17 anos, a competição abrange 20 modalidades esportivas, como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, natação e vôlei, entre outras. Com um calendário fixo de competições, as etapas pré-classificatórias percorrerão as cinco regiões administrativas do estado. Para acompanhar o cronograma completo e obter mais informações sobre o programa, acesse: www.jerj.com.br

Sobre os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ):

Com o objetivo de fomentar a prática esportiva para crianças e adolescentes, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer criou o programa que oferece, de forma gratuita, todos os subsídios para os estudantes das redes pública e privada terem acesso às práticas esportivas, que são fortes potencializadores da transformação social. Em uma política pública estruturante, o programa inclui a oferta de: equipe técnica, locais de competição, uniformes, troféus e medalhas. Além disso, os classificados terão a oportunidade de representar o Rio de Janeiro em competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em diversas partes do país. A iniciativa também prevê a inscrição dos alunos em torneios como os Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos da Juventude. O programa é desenvolvido com recursos da Lei Pelé, totalizando aproximadamente R$12 milhões de reais investidos.