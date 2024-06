Ex-executivos das Lojas Americanas são procurados pela PF em operação contra fraude

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27), a Operação Disclosure contra ex-diretores da Americanas por fraudes contábeis bilionárias. Segundo as investigações, a transferência financeira fraudulenta chegou a R$ 25 bilhões. Entre os procurados pela PF estão um ex-CEO e uma diretora. Os ex-executivos estão foragidos no exterior.

Operação Disclosure | Foto: Divulgação - Polícia Federal

A operação também tinha como objetivo cumprir 15 mandatos de busca e apreensão contra outros ex-executivos da empresa. Além disso, a 10ª Vara Criminal Federal determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos acusados.



A operação, iniciada em janeiro de 2023, teve como base a revelação pela empresa de “inúmeras inconsistências contábeis”, que apontavam para um desfalque patrimonial inicial estimado em R$ 20 bilhões. Posteriormente, a Americanas revisou o valor para R$ 43 bilhões."







Endereço onde a PF realizou a operação Divulgação - Polícia Federal

Esquema de manipulação Contábil

A fraude bilionária nas Americanas, desmascarada pela Operação Disclosure da Polícia Federal, revelou um esquema complexo de manipulação contábil que maquiou os resultados da empresa por anos.

A principal estratégia consistia em registrar indevidamente receitas e lucros fictícios, artificialmente inflando o caixa da empresa. Os executivos responsáveis pela fraude se beneficiavam de bônus milionários atrelados ao desempenho da empresa, que era artificialmente elevado pelos resultados maquiados.

Durante as investigações, constataram-se diversos crimes com a manipulação de mercado, lavagem de dinheiro, associação criminosa e uso de informação privilegiada.



A força-tarefa contou com procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão atual do Grupo Americanas também contribuiu com o compartilhamento de informações da empresa.

Americanas garante que foi vítima do esquema

"A Americanas reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos A Americanas acredita na Justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos".